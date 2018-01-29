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    İki işçinin hayatını kaybettiği patlamada 3 tutuklama

    AA
    29.01.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    NİĞDE'nin Bor ilçesinde 2 işçinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

    Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında önceki gün 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan fabrika sahibi Arif

    Yunus C, oğlu Ömer Faruk C. ve fabrika müdürü Mahmut A. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif Yunus C, Ömer Faruk C. ve Mahmut A. tutuklandı, M.D. ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Patlamada işçilerden İlyas Ünlü olay yerinde, Muharrem Alkan kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: havai fişek fabrikası , patlama , son dakika
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