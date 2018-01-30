İki ilin sınırındaki gölet dondu

Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde gece ısısının -20 dereceye kadar düşmesiyle etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle bin 350 rakımlı İkidere Obası'nda bulunan gölet dondu. Gölette kar ve aşırı soğukların etkisiyle yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yüksek kesimlerde gece ısının düşmesi nedeniyle İkidere Obası'nda bulunan göletin donduğunu ifade etti.

Öte yandan, Kabadüz'ün Çelikkıran ve Taşbaşı Obalarıyla, Giresun'un Hamzabey Obası arasında bulunan gölün etrafını çevreleyen ladin ormanları ve yayla evleri yağan karla seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.