İki ili birbirine bağlayacak metro geliyor... 19 dakika sürecek

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 15.6 Kilometrelik Gebze Metro Hattı’nın ön yeterlilik ihalesine 3. havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otobanı, Ankara-İstanbul YHT Hattı, Dubai Metrosu gibi ihaleleri kazananların da olduğu 15 firma katıldı. Ön yeterlilik ihalesini Genel Sekreter İlhan Bayram ile Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve Doğan Erol da izledi.

7 FİRMA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇECEK

İhale sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Kocaeli için oldukça önemli bir gün. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı en büyük ihale. Kentimizin önemli bir ihtiyacıydı. Projemizin ön yeterlilik ihalesini yaptık. 15 firma katılım gösterdi. Bu firmalardan 7 tanesi yeterlilik alarak ikinci aşamaya geçecek. Gelen firmalar arasında Türkiye’nin en büyük firmaları var. Bu anlamda mutluyuz. İşi bilen firmalar burada. İnşallah bunların 7 tanesini komisyon seçecek. Ve kısa sürede ikinci aşamaya geçeceğiz. Yeterlilik alan firmalara hazırlanmaları için 40 günlük bir süre vereceğiz. İkinci ihaleyi martın ikinci yarısında yapmayı planlıyoruz. Bu senenin ilk yarısında metro inşaatına başlamak istiyoruz. İnşallah Kocaeli'mize, ülkemize hayırlı olur” dedi.

''AYLIK 50 MİLYON TL ÖDENECEK''

İstanbul’a entegrasyon konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayram, “Gebze Marmaray İstasyonu ortak noktamız olacak olan Gebze OSB’deki istasyonumuzu Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar götüreceğiz. Bu çalışmalar planlara işleme aşamasında. Bu kapsamda da İstanbul’a metromuzu entegre etmeyi planlıyoruz. İhalemiz 4 buçuk yıl proje için öngörüldü. Finansmanını büyükşehir olarak biz sağlayacağız. Aylık 50 Milyon TL civarında hak ediş ödemesi gerçekleştirilecek. Bu önemli bir finans hadisesidir. Bu proje Kocaeli’nin bir üst lige çıktığını gösterir” diye konuştu.

19 DAKİKA SÜRECEK

Hattın 14.7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik metronun kullanılacağı Gebze metro hattı bin 80 yolcu kapasiteli olacak. Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak.

Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi, hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil istasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

SÜRÜCÜ OLMAYACAK

Projede 4. Otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Sürücüsüz metro sistemlerinde sürücü bulunmadığından sürücünün yaptığı tüm müdahale ve kontrolleri elektronik sistemler yardımı ile Trafik Kontrol Merkezi’nden yapılıyor. Trenin arıza, yangın, acil durum gibi durumlarda Kontrol Merkezi’ndeki tren ile ilgili iş istasyonuna gelen alarm bilgisine göre trene müdahale ediliyor. Tüm müdahaleler kontrol merkezinden yapılıyor.