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    İki gündür kayıptılar... Üzücü haber geldi

    Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)
    10.02.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

    ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 2 gündür kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın’ın göl kıyısında cesetleri bulundu.

    Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında iki kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan araştırmada, ölen kişilerin iki günden beri kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın olduğu tespit edildi.

    İki gündür kayıptılar... Üzücü haber geldi
    Fethi Ahmet Apaydın

    İlk incelemede suda boğuldukları anlaşılan Yıldırım ve Apaydın’ın cesetleri, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydının kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

    İki gündür kayıptılar... Üzücü haber geldi
    Cihan Yıldırım

     

     

     

     

    Etiketler: son dakika
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