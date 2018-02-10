İki gündür kayıptılar... Üzücü haber geldi

Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında iki kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan araştırmada, ölen kişilerin iki günden beri kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın olduğu tespit edildi.



Fethi Ahmet Apaydın

İlk incelemede suda boğuldukları anlaşılan Yıldırım ve Apaydın’ın cesetleri, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydının kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.



Cihan Yıldırım