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    İki gündür kayıp kişi aracında donmuş halde bulundu

    İHA
    06.01.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:

    Bursa’da 2 gündür haber alınamayan bir kişi aracında ölü bulundu. Şahsın donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

    Olay, Bursa-İzmir otobanında bir dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

    Yapılan kontrollerde şahsın 3 ay önce çalışmak için Bursa’ya gelen Akay Yenilmaz (52) olduğunu belirledi. Yenilmaz’ın 3 aydır aracında kaldığı, geçen hafta Ankara Gölbaşı’nda oturan ailesini ziyaret edip, kışlık kıyafetler ve battaniye aldığı öğrenildi. Ailesinin 2 gündür Yenilmaz’a ulaşamadığı ve kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akay Yenilmaz’ın soğuktan donduğu üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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