MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İki günde hayatım değişti

    İki günde hayatım değişti

    Gülden AYDIN
    23 Ağustos 2017 - 00:03Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:03

    Hürriyet’in ‘tecavüzcüsüyle zoraki evlilik’ dramını manşetten duyurduğu K.Ç., yaşadığı kâbus dolu yılları arkasında bırakıp yepyeni bir hayata adım attı. “İki günde hayatım değişti. Artık geleceğime umutla bakıyorum” diyor.

    DİYARBAKIR’daki olayda K.Ç., üç yıl önce 17 yaşındayken iki kişinin tecavüzüne uğramış, bunlardan biriyle zorla imam nikâhıyla evlendirilmişti. Tecavüz suçlamasıyla yargılanan V.B., düğün fotoğraflarını mahkemeye sunduktan sonra dava düşmüş ve iki sanık da beraat etmişti.

    İki günde hayatım değişti
    Hürriyet’in haberiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talimatıyla K.Ç. için Diyarbakır Sosyal Hizmet Merkezi’nde sosyolog ve psikolog heyeti oluşturuldu. K.Ç. şimdi Sosyal Hizmet Merkezi’nin rehberliğinde yeni hayatına ilk adımlarını atıyor.

    Sur Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Veysi Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre K.Ç.’nin travmayı atlatabilmesinde üretime katılmasının önemli katkısı olacak. Bir yandan Açık Öğretim Lisesi’ne devam ederken diğer yandan uygun bir işte çalışacak. Babası firarda olan K.Ç. ile annesi ve 5 kardeşine Sosyal Yardım Fonu’ndan para yardımı yapılacak.

    İşlemler sonuçlanıncaya kadar anne S.Ç.’ye bir defaya mahsus 2 bin 792 TL verilecek. K.Ç. “İki günde hayatım değişti. Elbette iyi anlamda. Yıllar sonra artık geleceğime umutla bakıyorum. En çok istediğim okumaya yeniden başlayacağım. Üniversite hayallerime kavuşmama bir buçuk yılım kaldı” diyor.

    Etiketler: çocuk gelinler , tecavüz , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri