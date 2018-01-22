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    İki günde 19 roket

    DHA
    22.01.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü kontrolündeki Afrin'de iki günde toplam 19 roket atıldı. Her iki bölgede Suriyeli bir sivil hayatını kaybetti, 17’si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

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    • Roket saldırıları sonrası ilçede izler silinmeye başlandı
    • Roket saldırıları sonrası ilçede izler silinmeye başlandı
    • Roket saldırıları sonrası ilçede izler silinmeye başlandı
    • Roket saldırıları sonrası ilçede izler silinmeye başlandı

    Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde, ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarın izlerini temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi.

    SINIRDAKİ EVLERE MERMİ İSABET ETTİ

    Öte yandan Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis’te bulunan Çilolar köyündeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, evlerin duvarlarında izler oluştu. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

    "KATYUŞA FÜZELERİ OLDUĞU ŞÜPHESİ VAR"

    Hatay Valisi Erdal Ata dünkü saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti.

    Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte.

    Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuşmuştu.

    Roketli saldırılara çarpıcı yorumRoketli saldırılara çarpıcı yorum

    İki günde 19 roket

    Etiketler: afrin harekatı , roket saldırısı , son dakika
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