İki gün eğitim aldı! Maaşı 31 bin 500 lira

Dowsett'in geliri bir hemşirenin yıllık kazancının iki katına tekabül ediyor. Avustralya medyasına yansıyan habere göre neden inşaat patlaması ve Amy’nin bağlı bulunduğu sendika. 30 yaşındaki Amy, çevresindekilere kazancını söylediğinde "Nereye kayıt olacağız" yanıtıyla karşılaştığını söylüyor. Bu işi yapan arkadaşları olduğunu anlatan Amy, "Her zaman bir şeyler olduğu için hiç sıkılmıyorsunuz" diyor.

İnşaat, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Sendikası üyesi olduğu ifade edilen Amy'nin ek gelirleri de bulunuyor. Ayrıca fazla mesai yaptığında ise saatlik ücretinin iki katını alıyor.

Sendika yetkililerinden Brian Parker, bazı trafik kontrolörlerinin çok daha fazla para kazandığını söylüyor ve ekliyor: "Bütün gün her türlü hava şartında dışarıda duruyorlar ve suiistimalleri tespit ediyorlar." Brian ayrıca 2018'de sendikaya bağlı trafik kontrolörlerinin maaşlarında yüzde 3.5'luk bir artış olacağını belirtti.

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