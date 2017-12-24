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    İki gün eğitim aldı! Maaşı 31 bin 500 lira

    Hurriyet.com.tr
    24.12.2017 - 22:10 | Son Güncelleme:

    İki gün eğitim alıp ayda 31 bin 500 bin lira kazanmak mümkün... Yanlış duymadınız! Avustralya'nın Sydney şehrinde trafik kontrolörü olarak görev yapan Amy Dowsett'in yıllık geliri 130 bin Avustralya doları. Türk lirasıyla yaklaşık 380 bin lira. Yani aylık 31 bin 500 lira.

    Dowsett'in geliri bir hemşirenin yıllık kazancının iki katına tekabül ediyor. Avustralya medyasına yansıyan habere göre neden inşaat patlaması ve Amy’nin bağlı bulunduğu sendika. 30 yaşındaki Amy, çevresindekilere kazancını söylediğinde "Nereye kayıt olacağız" yanıtıyla karşılaştığını söylüyor. Bu işi yapan arkadaşları olduğunu anlatan Amy, "Her zaman bir şeyler olduğu için hiç sıkılmıyorsunuz" diyor.

    İki gün eğitim aldı Maaşı 31 bin 500 lira

    İnşaat, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Sendikası üyesi olduğu ifade edilen Amy'nin ek gelirleri de bulunuyor. Ayrıca fazla mesai yaptığında ise saatlik ücretinin iki katını alıyor.

    İki gün eğitim aldı Maaşı 31 bin 500 lira

    Sendika yetkililerinden Brian Parker, bazı trafik kontrolörlerinin çok daha fazla para kazandığını söylüyor ve ekliyor: "Bütün gün her türlü hava şartında dışarıda duruyorlar ve suiistimalleri tespit ediyorlar." Brian ayrıca 2018'de sendikaya bağlı trafik kontrolörlerinin maaşlarında yüzde 3.5'luk bir artış olacağını belirtti.

     

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    Etiketler: trafik kontrolörü , gazetehaberleri , maaş
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