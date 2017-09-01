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    İki grup birbirine girdi! İlçe savaş alanına döndü

    TOKAT (İHA)
    01.09.2017 - 21:57 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 21:58

    Tokat'ın Niksar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı. 

    Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taş ve sopa kullanılan kavgayı ayırmak için polis havaya ateş açtı. Kavgada yaralananlar için olay yerine ambulans sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerde olay yerine geldi. Tokat'tan takviye olarak özel hareket timleri ve çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gönderildi. Kavgada yaralanan bazı şahıslar çevrede bulunan marketlere sığındı. 

    İki grup birbirine girdi İlçe savaş alanına döndü

    Öte yandan kavgaya karışan bazı kişilerin elinde balta olması dikkat çekti. Kavgada yaralanan 1'i polis 11 kişi Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavganın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İki grup birbirine girdi İlçe savaş alanına döndü

    Etiketler: Tokat , Silahlı kavga , Niksar
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