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    İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
    17.09.2017 - 08:28 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 08:35

    DENİZLİ’nin Merkezefendi İlçesi’nde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

    Olay, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak’ta meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Çetin bacak ve karnından bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

    İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çetin’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çetin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet K. polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Denizli , kavga , yaralı
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