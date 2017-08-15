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    İki genç kavga etti! Bir ilçe sokağa döküldü

    İHA
    15 Ağustos 2017 - 07:44Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 07:44

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga ilçeyi ayağa kaldırdı. Her iki tarafın yakınlarının kavga olan yerde toplanması üzerine bölgeye gelen polisin müdahale etti, olaylarda 2'si polis 3 kişi yaralandı

    Olay akşam saat 21:45 sıralarında İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaymakamlık binası önünde bulunan parkta iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, Cemal K. ve tarafları ayırmak isteyen 2 polis memuru kesici aletlerle yaralanırken, kavga eden kişiler yakınlarını olay yerine çağırınca çok sayıda kişi başka bir olay olduğunu düşünerek meydanda toplandı. 

    Polis ekipleri toplanan kalabalığı dağıtmakta zorlanırken, olay yerine gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, iki genç arasında yaşanan kavganın büyütülmesine tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ'un talimatı ile her iki taraf da bölgeden uzaklaştırılırken ortam normale döndü.

    Etiketler: Aydın , KAVGA , Polis
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