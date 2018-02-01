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    Haberler >Kitap Sanat>İki eser daha döndü

    İki eser daha döndü

    AA
    01.02.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    ÇEŞİTLİ yollarla Türkiye topraklarından kaçırılan eserlerin iadesine yönelik çalışmalarda iki sevindirici gelişme daha yaşandı.

    Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın Londra'da 26 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen bir müzayedede satışa sunulan elyazmaları arasında Konya'daki Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nden çalınan eserlerin de olabileceğini Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.

    Yapılan incelemelerde satışa sunulan elyazmalarından birinin 2000 yılında gerçekleşen bir hırsızlık olayında çalınan, Yusuf Ağa Kütüphanesi envanterine 4980 demirbaş numarasıyla kayıtlı Fahrüddin er-Razi'ye ait hicri 621, miladi 1224 yılında tamamlanmış "Şerhü'l-Kanun fi't-Tıb” kitabı olduğu anlaşıldı. 2017 yılı sonunda Türkiye'ye getirilen ve şu an Etnografya Müzesi'nde muhafaza edilen elyazması kitap, Yazma Eserler Kurumu'na gönderilecek.

    İngiltere'den Türkiye'ye geri getirilen ikinci eser ise tarihi İznik çinisi oldu. Bir müzayede evince 6 Ekim 2011 tarihinde satışa çıkarılan ve sonrasında eserin sahibinin duyarlılık göstererek çiniyi Türkiye'ye iade edilmesi için Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'na teslim etmesiyle başlayan süreç, 20 Eylül 2017 tarihinde Türkiye'ye getirilmesiyle tamamlandı. Tarihi İznik çinisi, teslim edildiği Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

    Etiketler: tarihi eser , iznik çinisi , gazetehaberleri
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