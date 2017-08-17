İki erkek çocuğu istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, 12 yaşındaki C.P.’nin annesine istismara uğradığını söylemesiyle ortaya çıktı. C.P.’nin, 3. Sanayi Sitesi’nde oto kaportacılık yapan C.T.’nin, kendisine ve aynı yaştaki arkadaşı B.G.’ye Pelitlibağ Mahallesi’ndeki evinde cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine olay polise yansıdı.



C.P.’nin annesi, polise giderek şikayetçi oldu. Olaya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi müdahale etti. B.G.’nin annesi de şikayetçi oldu. İki çocuğun da ifadeleri psikolog gözetiminde alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. C.T.’nin evinde çocuklara cinsel istismarda bulunurken çekilen cep telefonu görüntüleri de bulundu. C.T.’nin sık sık işyerine gelen iki çocuğa porno film de izlettiği öğrenildi. C.T. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.