MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İki erkek çocuğu istismar iddiasıyla gözaltına alındı

    İki erkek çocuğu istismar iddiasıyla gözaltına alındı

    Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
    17 Ağustos 2017 - 16:39Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 16:46

    Denizli’de iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen oto kaporta ustası 50 yaşındaki C.T. , çocukların ailelerinin şikayeti üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay, 12 yaşındaki C.P.’nin annesine istismara uğradığını söylemesiyle ortaya çıktı. C.P.’nin, 3. Sanayi Sitesi’nde oto kaportacılık yapan C.T.’nin, kendisine ve aynı yaştaki arkadaşı B.G.’ye Pelitlibağ Mahallesi’ndeki evinde cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine olay polise yansıdı.

    C.P.’nin annesi, polise giderek şikayetçi oldu. Olaya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi müdahale etti. B.G.’nin annesi de şikayetçi oldu. İki çocuğun da ifadeleri psikolog gözetiminde alındı.

    Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. C.T.’nin evinde çocuklara cinsel istismarda bulunurken çekilen cep telefonu görüntüleri de bulundu. C.T.’nin sık sık işyerine gelen iki çocuğa porno film de izlettiği öğrenildi. C.T. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: cinsel istismar , Denizli , gözaltına alındı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri