MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>İki ekranlı telefon ortaya çıktı: İşte Rus işi YotaPhone 3!

    İki ekranlı telefon ortaya çıktı: İşte Rus işi YotaPhone 3!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:32Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:32

    Arka kısmında ikinci bir e-ink ekran bulunduran YotaPhone 2'nin selefi, yani YotaPhone 3, sonunda internette göründü!

    Yota'nın YotaPhone 2 akıllı telefonunu tanıttığı gün, neredeyse bir asır kadar uzak diyebiliriz. 2014 yılında tanıtılan ve ekstra e-ink ekranıyla dikkatleri üzerine toplayan YotaPhone 2, aradan 3 yıl geçmesine karşın halefine bir türlü kavuşamadı. O zamandan bu yana hakkında çok sayıda dedikodu çıkan YotaPhone 3, sonunda internete fotoğraflarıyla sızdı.

    Artık bu sonbaharda tanıtılmasını beklediğimiz Yota 3, gelen bilgilere göre muhtemelen 350 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun özellikleri de hemen hemen belli:

    İki ekranlı telefon ortaya çıktı: İşte Rus işi YotaPhone 3

    YotaPhone 3'te, 5.5 inç boyutunda AMOLED ve Full HD çözünürlüğünde bir ana ekranın yer alması bekleniyor. Telefonun arka yüzünde ise, 5.2 inç büyüklüğünde 720p e-ink bir ekran daha göreceğiz.

    Qualcomm Snapdragon 625 işlemciden güç alması beklenen YotaPhone 3, 4 GB RAM, 12 MP arka kamera, 13 MP ön kamera ve USB Type-C slotu bulunduracak. Telefonda işletim sistemi olarak ise Android 7.0 Nougat göreceğiz.

    Elbette 3 yıldır beklediğimiz telefon bu defa gelir mi, bunu bize yine zaman gösterecek.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BLACKBERRY'NİN İLK  ANDROID'Lİ TELEFONU PRIV

    Etiketler: yotaphone 3 , rusya , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri