İki ekranlı telefon ortaya çıktı: İşte Rus işi YotaPhone 3!

Yota'nın YotaPhone 2 akıllı telefonunu tanıttığı gün, neredeyse bir asır kadar uzak diyebiliriz. 2014 yılında tanıtılan ve ekstra e-ink ekranıyla dikkatleri üzerine toplayan YotaPhone 2, aradan 3 yıl geçmesine karşın halefine bir türlü kavuşamadı. O zamandan bu yana hakkında çok sayıda dedikodu çıkan YotaPhone 3, sonunda internete fotoğraflarıyla sızdı.

Artık bu sonbaharda tanıtılmasını beklediğimiz Yota 3, gelen bilgilere göre muhtemelen 350 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun özellikleri de hemen hemen belli:





YotaPhone 3'te, 5.5 inç boyutunda AMOLED ve Full HD çözünürlüğünde bir ana ekranın yer alması bekleniyor. Telefonun arka yüzünde ise, 5.2 inç büyüklüğünde 720p e-ink bir ekran daha göreceğiz.

Qualcomm Snapdragon 625 işlemciden güç alması beklenen YotaPhone 3, 4 GB RAM, 12 MP arka kamera, 13 MP ön kamera ve USB Type-C slotu bulunduracak. Telefonda işletim sistemi olarak ise Android 7.0 Nougat göreceğiz.

Elbette 3 yıldır beklediğimiz telefon bu defa gelir mi, bunu bize yine zaman gösterecek.



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