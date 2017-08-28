İki devletli çözüm İsrail'in de hayrına

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria’daki El Fetih ile Gazze’deki Hamas yönetiminin Filistin birliğinin ve ortak hükümetin kurulması gerektiği yönünde güçlü mesaj verdiler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas’la üç saati aşkın süren başbaşa ve heyetlerarası görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, özetle şunları söyledi:



KAN VE ÇATIŞMAYLA GÜNDEME GELMESİN

“Malumunuz son haftalarda ilk kıblemiz olan Harem-i Şerif’te tüm İslam alemini derinden etkileyen bir kriz yaşandı. Gerek Sayın Abbas gerekse İsrail Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmelerimiz oldu. Ürdün Kralı ile görüşmelerimiz oldu. İslam Zirvesi Dönem Başkanı olarak hassasiyetlerimizi dile getiren bir açıklama yaptık. Her platformda tepkimizi koyduk. Hem Filistinli kardeşlerimizin haklı tepkileri, hem de İsrail’in aklıselime dönmesiyle kriz atlatılmış oldu. Harem-i Şerif’in kutsallığının korunması konusunu ele aldık. Burada şu noktayı bir kez daha vurgulayayım: Dört asır boyunca Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya hizmet etmiş bir devlet olarak mukkaddes yerin kan ve çatışma ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bunun sağlanabilmesi için yol, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır. İki devletli çözüm İsrail’in de hayrınadır. Gerilimin kimseye faydası yoktur. Türkiye olarak barış çabalarını destekledik ve destek vermeye de hazırız. Filistinlerinin hakkı ve hukuku korunarak barış korunur, sağlanır.



İSRAİL YASADIŞI YERLEŞİM PLANLARINA SON VERMELİ

Filistinliler olağanüstü çaba gösterdiler. Ancak gayretlerinin karşılığını alamadılar. İsrail Filistin topraklarında yasadışı yerleşim planlarına son vermelidir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması, gerek günlük hayat şartlarının iyileştirilmesi, gerekse Filistin bütünlüğü için zaruridir.”





CUMHURBAŞKANI Tayip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşından sonra Abbas tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminden sonra liderler gazetecilere poz verdi. Beştepe’deki törene MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. / Selahattin SÖNMEZ/ANKARA



FİLİSTİNLİLERE ELEKTRONİK VİZE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye’nin ekim ayından itibaren Filistinlilere elektronik vize vermeye başlayacağını söyledi. Erdoğan Filistin’e yardımlarla ilgili de şu bilgileri verdi: “Kurban Bayramı’nda Filistinli çocuklar bayram sevinci yaşasın diye 10 bin tonluk insani yardımı Gazzeli kardeşlerimize aktardık. Gazze’deki hastanenin tıbbi donanımını, 320 Gazzeli için ev inşasını tamamlıyoruz. 5 bin Filistinliye iş imkanı sağlayan sanayi merkezi Cenin de TOBB tarafından yürütülüyor. Kudüs’ün İslami tarihi mirasının korunması da üzerinde durduğumuz bir konudur.”



ABBAS: ARZUMUZ BAĞIMSIZ FİLİSTİN'DİR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, toplantıda resmi törenle karşılanmasından duyduğu memnuniyeti, “Bu Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık arzusuna desteğinizi vermeniz açısından önemlidir” sözleriyle dile getirdi. Abbas, şöyle konuştu:



“ABD Başkanı Trump’ın İsrail ve bizimle barış çabaları hakkında bilgileri ilettim. Onun liderliğinde barış çalışmalarının başarıya ulaşma arzumuzu ilettim. Bizim arzumuz bağımsız Filistin’dir. İsrail’in Mecsid-i Aksa’da yaptıklarına karşı Müslümanların duygularını sömürmeden ortaya koyduğunuz tutuma ve katkılarınıza teşekkür ederim. Türkiye’nin rolünü önemsiyoruz. Filistin Milli Meclisi’ni, Filistin iç meselelerinin bitmesi için en yakın zamanda toplamak arzusunda olduğumuzu ilettim. Ortak arzumuz Gazze de yönetim komitesinin bitirilerek birlikte Ulusal Hükümeti kurmayı ve Filistin’de birliğimizin gerçekleşmesini istiyoruz. Filistin halkı sadece Gazze’de bir Filistin Devleti istemez, Gazze’siz bir Filistin’i de kabul etmez. Filistin bütün halkın gözünde değere sahiptir.”



