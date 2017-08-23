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    İki çocuk annesi genç kadın 13 gündür kayıp!

    Erol AKKIR/ISPARTA, (DHA)
    23 Ağustos 2017 - 15:35Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:42

    Isparta’da, arkadaşlarıyla buluşmak üzere dışarı çıkan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Zehra Çaycı’dan 13 gündür haber alınamıyor.

    Kızının 3 yıl önce eşinden ayrıldığını söyleyen Keziban Çaycı, çalıştığı için 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğuna kendisinin baktığını belirtti. Çaycı, "Kızım Zehra, konfeksiyon işinde çalışmaya başladı ve iki ay önce Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde tuttuğu evde oturuyordu. 10 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde beni arayıp ’Arkadaşlarımla buluşup sonra da eve döneceğim’ dedi. O günden beri kendisinden haber alamıyorum" diye konuştu.

    Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Keziban Çaycı, telefonunun o günden bu yana kapalı olduğunu aktardı. Çaycı, bugüne kadar habersiz hiçbir yere gitmediğini, polise kayıp başvurusunda bulunduktan sonra kendilerinin de araştırmalara başladıklarını, ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.

    Keziban Çaycı, "Zehra’nın bulunmasını istiyoruz. Hiç böyle yapmazdı. Kızım herkes tarafından sevilen biriydi. 2 çocuğunu terk edip hiçbir yere gitmez. Kaçırıldığını düşünüyorum, hayatından endişe ediyorum. Bir an evvel haber almak istiyorum. Gören duyan bilen varsa insanlık namına polise bildirmesini istiyorum" diye konuştu.

    Etiketler: Zehra çaycı , Kayıp , genç anne
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