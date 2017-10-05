İki çocuğum varken...

Önceki gün Marriott Otel’de düzenlenen davete Demet Sabancı Çetindoğan, Pınar Eczacıbaşı, Yasemin Özilhan, Neslişah Alkoçlar, Şükran Güzeliş ve Berrin Zorlu gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı.



Figen Özbek - Esra Oflaz Güvenkaya - Meryem Uzerli - Demet Sabancı Çetindoğan

Koruncak Vakfı’nda kalan ve hakları ellerinden alınmış, travmaya maruz kalmış çocukların hayata tutunmaları ve psikolojik destek almaları için yapılan etkinliğin tanıtımına projenin sahibi MCD Medya ve Lifetime Türkiye Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya ev sahipliği yaptı. Proje yüzü Meryem Uzerli de davette yer aldı. Uzerli, yaptığı konuşmada uzmanlarla birlikte çocuklara psikolojik destek vereceğini belirtti.

Yasemin Özilhan, tekrar oyunculuk yapmaya sıcak bakmadığını söyledi: “Oyunculuk teklifi yok, zor bu saatten sonra iki çocuğum varken. Eşim de hiç karışmıyor, ben şu anki gidişata göre konuşuyorum.”



Neslişah Alkoçlar





Ahu Orakçıoğlu





Nükhet Duru