Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İki çocuğu ısırdı... Mahallede kuduz alarmı!

    İki çocuğu ısırdı... Mahallede kuduz alarmı!

    ŞANLIURFA (İHA)
    24.01.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Taban kırsal Mahallesi'nde, bir köpeğin iki çocuğu ısırması üzerine yapılan tetkikler sonucu köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

    Alınan bilgilere göre, ilçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal Mahallesi'nde 2 çocuk, yeni doğum yapan köpeğin yanına gidip yavrularını kontrol ederken saldırıya uğradılar. Saldırı sonucu köpek, iki küçük çocuğu el, kol ve baş bölgelerinden ısırdı. Yaralı çocuklar, köylüler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, köpeğin saldırgan davranışlarından şüphelenen vatandaşlar durumu Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

    Köylüler tarafından korunaklı bir alanda kontrol altına alınan köpeğin bir süre sonra ölmesi üzerine, yetkililer tarafından tetkiklerin yapılması amacıyla köpekten numuneler alındı. Numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne yollandı. Tetkikler sonucu saldırgan köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Taban köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Köyde bulunan kedi ve köpekler Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince aşılanırken, vatandaşlar ise Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlü ekiplerince köyde ev ev gezilerek aşılanmaya başladı.

    Siverek Belediyesinden ekipler ise köpeği kontrollü şekilde kepçeyle kazılan derin çukura gömdü. Vatandaşların verdiği bilgilere göre, köyde köpeğin ısırdığı iki çocuk ile çocukların kanının temas ettiği 13 kişi gözetim altına alınarak, tedavi ediliyor.

    Etiketler: son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri