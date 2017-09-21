İki çelik devi Avrupa'da birleşiyor

Dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan Alman Thyssenkrupp ve Hintli Tata Steel, Avrupa’daki tüm operasyonlarını birleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Thyssenkrupp ve Tata Steel’den yapılan ortak açıklamada şirketlerin Avrupa’daki tüm operasyonlarını “Thyssenkrupp Tata Steel” adı altında birleştirme kararı aldıkları, yeni şirketin Avrupa'da yeni bir güç oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada iki şirketin yeni kurulacak çatı şirkette yüzde 50 oranında hisse paylarına sahip olacağı kaydedildi.

Yeni kurulacak şirketin toplam yıllık gelirinin yaklaşık 18 milyar ABD doları seviyesine ulaşmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Çatı şirketin genel merkezinin Hollanda’nın Amsterdam şehrinde olması planlanırken, şirketin Avrupa’daki toplam çalışan sayısının da 40 bine ulaşması bekleniyor.

MALİYETLERDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

İki küresel çelik devinin birleşme kararının yıllık toplam maliyetinin 400 ila 600 milyon euro arasında azalması söz konusu.

Thyssenkrupp Üst Yöneticisi Heinrich Hiesinger birleşme kararına ilişkin, “Şirketlerin birleşmesine rağmen çalışan sayısının azaltılmasının önüne geçilemeyecek” ifadesini kullandı.

4 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Hiesinger, birleşme kararına rağmen önünüzdeki yıl yaklaşık 4 bin kişinin işten çıkarılabileceğini hatırlattı.

Geçen yıl Hint çelik devi Tata Steel Birleşik Krallık'taki operasyonlarını kapatabileceğini açıklamış, daha sonra operasyonların faaliyetlerinin sürdürülmesine karar verilmişti.

Birleşik Krallık’ta Galler’de Tata Steel tesislerinde yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediliyor.