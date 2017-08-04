İki büyükşehirden dizele yasak sinyali

DİZEL krizini çözmek için otomobil sanayi ve siyasetçilerin Berlin'deki zirvesi, dizel yasağı tehlikesini ortadan kaldırmadı. Büyük kentlerin belediye başkanları zirvede alınan dizel motorlu 5.3 milyon araçta yeni güncellemelere gitme kararını yeterli bulmadı.

Stuttgart Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Kuhn ve Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, dizel araçların trafikten menedilmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Münih ve Stuttgart, dizelden en çok etkilenen kentlerin başında geliyor.

Başkan Reiter, “Yeni otomobillerde yazılımın güncellenmesi ve eski otomobil sahiplerine prim teşviklerinin kent sakinlerinin sağlığını korumaya yeterli gelmeyeceği endişesini taşıyorum” dedi. Reiter, Münih olarak zirvede alınan kararların etkisini tespit etmek için kendi ölçüm istasyonlarının değerlerine bakacaklarını söyledi.

Stuttgart Belediye Başkanı Kuhn da, zirvedeki kararlardan düş kırıklığına uğradığını belirtti.

AVRUPA KOMİSYONU GÖZLEMLEYECEK

Avrupa Komisyonu da zirvede alınan, dizel motorlu araçların salgıladığı çevreye ve sağlığa zararlı nitrik asit gazı oranını azaltma kararını “İlk adım” olarak niteledi. Avrupa Komisyonu şimdi alınan bu kararın etkisini gözlemleyeceklerini vurguladı. Avrupa Komisyonu nitrik asit oranının 28 bölgede yasaların öngördüğü miktarın çok üzerinde olduğu gerekçesiyle şubat ayında Almanya'ya dava açmıştı.