Ä°ki baÅŸlÄ± ejderha

Daha Ã§ok erken de diyebilirsiniz ama ne demiÅŸ atalarÄ±mÄ±z: â€˜GÃ¶rÃ¼nen kÃ¶y kÄ±lavuz istemez.â€™ Bu sezon iki kardeÅŸ, iki ezeli, iki ebedi, iki lokomotif bu ligi Ã§ekip gÃ¶tÃ¼recekler gibi. DiÄŸer takÄ±mlardan oldukÃ§a farklÄ±lar, daha keyifli anlarÄ±, daha bitirici yÄ±ldÄ±zlarÄ±, daha organize ataklarÄ± daha golÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nen kafalarÄ± var. Bunun sonucunu Avrupa sahalarÄ±nda da gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n oldu geÃ§en hafta iÃ§inde, hem Galatasaray hem de FenerbahÃ§e gerek oyun gerekse sonuÃ§ bakÄ±mÄ±ndan olmalarÄ± gereken yerde gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ler.

Edip Uras yazÄ±yor

Son sÃ¶yleyeceÄŸimizi Ã¶nden sÃ¶yleyelim. Futbol maÃ§larÄ± tercihen Ã§oÄŸunlukla insanlar tarafÄ±ndan takip edilmesi gereken spor mÃ¼sabakalarÄ±ndan. DolayÄ±sÄ±yla artÄ±k kabak tadÄ± veren sahaya birÅŸeyler atma, maÃ§a doÄŸrudan mÃ¼dahale etme, sahaya girip zeka seviyesini tÃ¼m milletle paylaÅŸma gibi eylemlerin Ã§ok ciddi yaptÄ±rÄ±mlarla sona erdirilmesi ÅŸart. Nerede ve kimler demeye dilimiz varmÄ±yor, neler tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n. Futbolumuz marka diye yÄ±rtÄ±nÄ±yorsak bu markanÄ±n iÃ§inde olursa olmazlardan en birincisi budur. BÄ±rakÄ±n FenerbahÃ§eâ€™li futbolcularÄ±, asÄ±l DiyarbakÄ±rsporâ€™lu futbolcularÄ±n konsantrasyonlarÄ± yerle bir oldu, taraftarlarÄ±na el kol iÅŸareti yapmaktan yoruldular, bitkin dÃ¼ÅŸtÃ¼ler. Anons yapÄ±lmasÄ± da pek Ã§are deÄŸil, belli ki tribÃ¼ndekiler neyse, insani iletiÅŸimle ulaÅŸabilecek mesafede deÄŸiller.

BÃ¶ylece zaten az sayÄ±daki keyifli mÃ¼cadele izlenebilen SÃ¼per Ligimizin olasÄ± en gÃ¼zel maÃ§larÄ±ndan birini saÃ§ma bir ÅŸekilde harcamÄ±ÅŸ olduk. Oysa her yÃ¶nÃ¼yle gÃ¼zel bir maÃ§ izleyebilirdik, Ã§akmaklar ve taÅŸlar ve â€˜doÄŸalâ€™ portakal suyu ÅŸiÅŸeleri arasÄ±nda kaybettik maalesef.Â Â Â

Sezon baÅŸÄ±ndan kuralÄ±mÄ±zÄ± koyuyoruz: bu kÃ¶ÅŸede hakem konuÅŸmuyoruz. Bir nevi â€˜Hakemsiz Hava SahasÄ±â€™ yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hakem hatalarÄ±nÄ±n da en az futbolcu hatalarÄ± kadar normal ve bu oyunun iÃ§inde olduÄŸunu anlamak ve hakemlere bizi yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gibi â€˜takÄ±lÄ±p kalmamayaâ€™ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hakem konuÅŸmaktan futbol konuÅŸmaya fÄ±rsat bulamayan milletin Ã§ocuklarÄ± olarak zorlanacaÄŸÄ±z elbet ama en azÄ±ndan ÅŸu zavallÄ± kÃ¶ÅŸemizde â€˜ÅŸunu bunu Ã§alsaydÄ±â€™, â€˜ofsaytÄ± nasÄ±l gÃ¶remediâ€™ filan gibi 90 dakikalÄ±k maÃ§Ä± birkaÃ§ andan ibaret sayanlardan olmayalÄ±m diyoruz.

FenerbahÃ§e galipken herÅŸey elbette toz pembe gÃ¶zÃ¼kebilir. Pembesi gitti tozu kaldÄ± dememek iÃ§in Ã¶nce Bilicaâ€™nÄ±n futbolunun tozunu almasÄ± gerekecek. SarÄ± lacivertliler Ã¼Ã§ maÃ§ta bir gol yemiÅŸ olabilirler ama dÃ¼nkÃ¼ ilk gerÃ§ek ve zorlu puan mÃ¼cadelesinde Ã¶nce takipsizlik, sonra ceza alanÄ± iÃ§indeki acemilik Bilicaâ€™lÄ± defansÄ±n zor anlar yaÅŸayacaÄŸÄ±na iÅŸaret. Her maÃ§ta bu kadar kolay geriden gelmek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir.

Orta alanda belirginleÅŸen mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼, maÃ§tan maÃ§a farkeden performanslara raÄŸmen Fenerâ€™in her maÃ§ gol bulmaya devam edeceÄŸini gÃ¶steriyor. KazÄ±mâ€™Ä±n performansÄ± hala ÅŸahsi ama gÃ¶ze hoÅŸ geliyor, dÃ¼n neredeyse hiÃ§ gÃ¶zÃ¼kmeyen Dos Santos, kaptanlÄ±ÄŸÄ± hÄ±rÃ§Ä±nlÄ±kla birleÅŸtirmediÄŸi sÃ¼rece Emre ve Aurelio kadar olmasa da o alana birÅŸeyler katan Christian Fenerâ€™in Ã¶ne Ã§Ä±kan isimleri ÅŸimdilik.Â

DiyarbakÄ±rspor dÃ¼n ikinci yarÄ±da oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼, fizik olarak da moral olarak da maÃ§Ä± kaldÄ±ramadÄ±lar. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda FenerbahÃ§eâ€™nin Ã¶ne geÃ§mesi moral kondisyonlarÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde azalttÄ±, tribÃ¼nlerini sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendileri sinirlendiler. Oysa Trabzon deplasmanÄ±nda izlediÄŸimiz DiyarbakÄ±rspor tam da ikinci yarÄ±da diri kalabildiÄŸi, ikili mÃ¼cadelelerde baÅŸarÄ±lÄ± olabildiÄŸi iÃ§in bordo mavili takÄ±mÄ± ÅŸoka uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk yarÄ±daki mÃ¼cadeleleri Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±, ileride Ã§ok kuvvetli forvet oyuncularÄ± var, iÅŸi futbol Ã§erÃ§evesinde tutmayÄ± baÅŸarabilirlerse kendi sahalarÄ±nda Ã§ok puan toplayabilirler. SahalarÄ± ikidebir kapatÄ±lmazsa elbette.

