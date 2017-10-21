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    İki başkan için abiler devrede

    Nuray BABACAN / ANKARA - Kulis haber
    21.10.2017 - 23:31 | Son Güncelleme:

    İktidar partisinde üç haftadan beri aralıksız tartışılan ‘başkanların istifa direnci’nde yeni haftaya giriliyor. AK Parti kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir kez daha görüşmeyi deneyip önümüzdeki hafta istifa edeceği, Balıkesir ve Bursa belediye başkanları için ise ‘abi’ pozisyonundaki bazı isimlerin devreye sokulacağı konuşuluyor.

    AK Parti kulislerine göre, 27 Ekim’de yapılan son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında görevden ayrılmaları için ismi sayılan Ankara, Balıkesir, Bursa, Niğde ve Düzce belediye başkanlarıyla ilgili süreçte üç hafta tamamlandı. Partililerin en çok konuştuğu bu konuda, önümüzdeki hafta kısmen sonuç bekleniyor. Üç başkanın beraber hareket ettiği iddialarına karşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının kesin olduğu, sadece zamanlamayla ilgili olarak partiyle ayrı düştüğü belirtiliyor.

    İki başkan için abiler devrede
    GÖKÇEK’İN SÜRE TALEBİ
    Gökçek’in sürenin uzatılmasıyla ilgili taleplerinin partiden destek görmeyince bu hafta başında istifa edeceği iddia ediliyor. Gökçek’in son bir kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme beklentisini halen sürdürdüğü ancak Cumhurbaşkanlığı’nda bu yönde bir adım atılmayacağı öne sürülüyor.

    ABİLERDEN ARABULUCU
    Direnen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yle ilgili durumun ise Gökçek’inden farklı olduğu biliniyor. Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarının istifa etmeyerek direndiği, bu nedenle partide ilişkilerinin iyi olduğu ve ‘abi’ pozisyonunda bazı isimlerin devreye sokularak ikna edilmeye çalışıldıkları öğrenildi. Ancak özellikle Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un bu tip girişimleri de geri çevirdiği iddia ediliyor. Bir başka iddia da Uğur’un görevini sürdürmek konusunda hem ilçe belediye başkaları hem de belediye meclis üyelerinin desteğine güvendiği yönünde.

    İKİ YOL KONUŞULUYOR
    Partide, bu başkanlarla yolları ayırmak için iki yöntem konuşuluyor. Belediye meclisi yoluyla karar alamaz hale gelmeleri veya İçişleri Bakanlığı yoluyla azledilmeleri. Ancak İçişleri Bakanlığı üzerinden azil işleminin partide sıkıntı doğuracağı, belediye başkanları için ortaya konulacak dosyalar nedeniyle yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarının başlayacağı konuşuluyor. Bu başkanların, ilçe belediyeler ve belediye meclis üyeleri üzerinden etkisiz hale getirilmesi ve ayrılmak zorunda bırakılmaları da diğer yol olarak dillendiriliyor.

    BİTİRELİM ARTIK
    Günlerden beri tartışılan bu operasyon, partide kafa karışıklığı yarattı. Bu yöntemin doğru olup olmadığı ve konunun partiye zarar verdiği açıkca dillendiriliyor. Operasyonun bir an önce sonuçlandırılarak tartışmaların bitirilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlayan bu sürecin geri adım atmaksızın tamamlanması konusunda kararlı olduğu da ifade ediliyor.

    BEYAZ TV SUNUCUSU: GÖKÇEK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTİFASINI VERECEK
    Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV'deki bir programın sunucusu Tahir Sarıkaya canlı yayında "Melih Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek" dedi.

    Beyaz TV sunucusu: Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecekBeyaz TV sunucusu: Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek

    Etiketler: istifa iddiaları , istifa krizi , gazetehaberleri
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