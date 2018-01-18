600 bin lira böyle buharlaştı

Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildiğini söyleyerek ilgili bankalara başvurdu. Banka yetkilileri, dolandırıcılık olaylarını İstanbul Siber Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Siber Şube ekipleri, cezaevi firarisi Osman Ö’nün yönettiği dolandırıcılık çetesine ulaştı. Osman Ö, müşterilerin hesap bilgilerini, bir aracı kanalıyla banka çalışanları Hilal B. ve Eray A’dan alıyordu.

KARMAŞIK VURGUN PLANI

Çete, elde ettiği bilgilerle müşterilerin bankalardaki telefon numaralarını iptal ettiriyordu. Bu işlemle müşterilerin internet bankacılığı hesapları otomatik olarak bloke oluyordu. Osman Ö, adamlarına sahte belgelerle yeni hatlar açtırıyordu. Bankaların müşteri hizmetleri aranıyor, köstebek çalışanlardan elde edilen bilgilerle güvenlik sorgusu kolaylıkla aşılıyordu. Yeni telefon numaraları hesaplara ekletiliyor ve bu numaralar üzerinden müşterilerin internet bankacılığı hesapları kontrol altına alınıyordu. İnternet bankacılığı üzerinden hesaplardaki paralar, çete üyeleri adına açılan hesaplara aktarılıyordu. Daha sonra çekilen paralar çete elebaşı Osman Ö’ye teslim ediliyordu. Osman Ö. de paraların yarısını alıyor, geri kalanını da köstebek banka çalışanları ve parayı çekenler arasında paylaştırıyordu. Vurgunun boyutunun 600 bin TL olduğu saptandı.





2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin tespitlerine göre, banka müşteri hizmetlerini zaman zaman Osman Ö. arıyordu. Çevresinde ‘kekeme’ olarak bilinen Osman Ö’nün müşteri hizmetleri ile konuşurken akıcı Türkçe’si polisleri de şaşırttı.

Yapılan tespitlerin ardından Siber Şube ekipleri harekete geçti. Çete elebaşı Osman Ö. ve 2 banka çalışanının da arasında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Osman Ö’nün üzerinde Emrullah Y. adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Kimlikteki fotoğraf Osman Ö’ye aitti. Kimliğin sahte belgelerle nüfus müdürlüğünden alındığı belirlendi. Cezaevi firarisi olan Osman Ö’nün 2006 yılında da benzer suçtan yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 22 kişi tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol kararıyla salıverildi.