İki Avrupa ülkesinden Rusya’ya ağır suçlama

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May, Rusya’nın Batı’da karışıklık yaratmak için ‘bilgiyi silahlaştırdığını’ öne sürerek, “Hepimizin dayandığı uluslararası düzeni tehdit eden, Rusya’nın eylemleridir” dedi. Rusya’nın son yıllarda bazı Batı ülkelerindeki seçimlere müdahalede bulunduğunu, devlet kurumlarına siber saldırılar düzenlediğini iddia eden May, şöyle dedi:

“Rusya’ya basit bir mesajım var. Ne yaptığını biliyoruz ve başaramayacaksın çünkü demokrasilerimizin direncini, açık ve özgür toplumların kalıcı cazibesini ve Batılı milletlerin bizi birleştiren ittifaklara bağlılığını hafife alıyorsun. Rusya, bilgiyi silahlaştırmaya çalışıyor. Rusya, devlet medyası eli ile Batı’da karışıklık yaratmak ve kurumlarımızın altını oymak için yalan haberler yapıyor ve fotoshoplanmış fotoğraflar kullanıyor.”

RUS İSTİHBARAT ELEMANLARI VAR

Yazılı bir açıklama yapan Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren ise ülkenin Rus istihbarat servisleri tarafından gözetlendiğini öne sürdü. Bakan Ollongren, Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisinin yaptığı araştırmalar sonucunda ülkede organize bir şekilde Rus istihbarat elemanlarının bulunduğunu ve bunların toplumun çeşitli kesimlerinden Rusya’nın çıkarına yönelik bilgi topladıklarını belirtti.

Ollongren, Rus istihbarat elemanlarının, klasik istihbarat operasyonlarının yanı sıra Hollanda halkını yalan haber ve yanlış bilgiyle etkilemek için dijital araçları da kullanıldığını aktardı.

YALAN HABER SİTELERİ VAR

Rus yanlısı bir kamuoyu oluşturmak için ‘yalan haber’ yazan siteler bulunduğunu kaydeden bakan, bunların, üç yıl önce Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülen MH17 sefer sayılı uçakla ilgili yanlış bilgi verdiğini iddia etti. Ollongren ayrıca, bu duruma karşı bazı medya ve teknoloji şirketleri ile bir araya gelerek bu tür siyasi etkilerin nasıl önleneceğine dair çözüm arayışları içerisine gireceklerini kaydetti.

AB geçen günlerde yalan haber ve internet ortamındaki yanlış bilgiyle mücadele etmek için üst düzey uzman grubu kurma kararı almıştı.