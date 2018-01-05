İki Avrupa ülkesinde toprak takası

Hollanda ve Belçika, iki ülke arasında bulunan başsız bir cesedin ardından toprak takasına gitmek zorunda kaldı.

Bulunan cesedin yeri sebebiyle, Belçika polisi Hollanda'dan izin alarak inceleme yapmak zorunda kalıyordu. Ancak yasal zorluklar nedeniyle cesedin bulunduğu yere tekneyle gidilebiliyordu.

Hiçbir ülkenin denetim yapmadığı yarımadanın "yasa dışı partiler, uyuşturucu anlaşmaları ve fuhuş için kullanıldığı", ancak bulunan cesetle birlikte sorunun çözülmesi gerektiği açıklandı.

İki ülke 200 dönüme yakın toprağı takas ederek, 1843'te anlaşılan sınırı yeniden çizdi. Böylece Hollanda polisinin bölgeyle ilgilenmesi kararlaştırılmış oldu.