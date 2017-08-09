İki arkadaş iş bulamadıkları için başladı! Şimdi binlerce kişiyi iş sahibi yapıyorlar

ÜNİVERSİTE yıllarında öğrenci harçlığıyla geçinmek zor. Pek çok öğrenci ek işler yaparak para kazanmaya çalışıyor. Ancak öğrencilerin geleneksel yöntemlerle iş bulabilmesi çok kolay olmuyor. Yaşanan bu sorunu çözmek için harekete geçen ‘Others’ adındaki platform, üniversite öğrencilerinin ek işler bulmasına yardımcı oluyor.

Gizem Kaya ve Samed Torun tarafından kurulan Others, geçen yıl haziran ayında hayata geçirildi. Kullanıcıların çeviri, kartvizitleri dijitale aktarma, broşür dağıtma, tasarım veya yazılım entegrasyonları gibi işlerini üniversite öğrencilerine yaptırmasını sağladıklarını anlatan Gizem Kaya, üniversite öğrencilerinin ise kendi zamanlarına ve yeteneklerine uygun tek seferlik işler yaparak para kazanabildiklerini ifade etti.

1 SAAT İÇİNDE BULUYOR

Kaya, “Bizim de üniversite öğrencisi olarak kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak başlattığımız Others ile özellikle belirli alanlarda yetenekleri olan üniversite öğrencileri, düşük ücretlerle part-time garsonluk, barmenlik yapmak zorunda kalmayarak yepyeni bir para kazanma alanıyla tanışmış oluyorlar. İşlerini yaptırmak isteyen insanlarla iş ilanlarını yayınladıktan en geç bir saat içerisinde işlerini yapabilecek en az 10 aday görüntüleyebiliyor ve öğrencilerin profillerini, puan-yorumlarını görüntüleyerek aralarından dilediğini seçebiliyor. Kişiler zaman kazanırken aslında bir taraftan da üniversite öğrencilerine para kazandırmış oluyorlar” dedi.

İŞ MODELİ KOMİSYON

Others’ın nasıl çalıştığını anlatan Kaya, şunları söyledi: “Üniversite öğrencileri ‘Öğrencilik Formu’ denilen formu doldurarak kolaylıkla üye olabiliyorlar. Profillerinde hangi okulda ve bölümde okuduklarını, yeteneklerini ve biyografilerini doldurmaları gerekiyor. Görevleri tamamladıkça ise yaptıkları görevler de profil sayfalarında birikiyor. İşlerini yaptırmak isteyen taraf ise Facebook girişi yaparak üye olabiliyorlar. Onlar da ilan açma kısmından yaptırmak istedikleri işin detaylarını, bu iş için ayırdıkları bütçeyi, işin teslim tarifini ve konumunu yazarak ilan verebiliyorlar. Daha sonrasında bu ilanlara üniversite öğrencileri başvurmaya başlıyor. Kişi adayların profillerini görüntüleyerek aralarından istediğini seçip kredi kartı ile ödeme yapabiliyor.”

İşlem başına görevi veren kişiden yüzde 20 komisyon aldıklarını söyleyen Kaya, “Others Kurumsal’ adlı bir projemiz var. Bu proje ise çalışılmak istenilen üniversite öğrencilerini dış kaynaktan temin etmek isteyen ve işe alım yerine proje bazlı öğrenci çalıştırmak isteyen şirketler için oluşturuldu. Hizmet kapsamında, şirketler belirlediği sayıda üniversite öğrencisi gönderimi yapılabiliyor” diye konuştu.

3 BİN ÖĞRENCİYE İŞ BULDU

OTHERS’ta çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Trakya bölgesi olmak üzere birçok farklı ilden 12 binden fazla üniversite öğrencisi üyelerinin bulunduğunu belirten Kaya, “Web sitesi üzerinde binin üzerinde başarılı işlem tamamlandı ve kurumsal işlerle de birlikte 3 binin üzerinde öğrenci de Others üzerinden gelir elde etmiş oldu” dedi.