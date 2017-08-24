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    İki aracı gören polisler bile şaştı kaldı

    Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
    24 Ağustos 2017 - 17:00Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 17:22

    İstanbul’da kontrol için durdurulan lüks bir otomobilin hikayesi polisi bile şaşırttı Aracın plakasının ve ruhsatının sahte olduğunu belirleyen polis ekipleri, kısa süre içinde aynı renk ve modeldeki gerçek otomobile ulaştı. Sahte aracın sahibi olan bir firmanın, işleri kötü gidince aracını hacizden kurtarmak için 4’te bir fiyatına başka bir şahsa sattığı o kişinin de araca sahte belgelerle satmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

    Beylikdüzü, Yeşilyurt caddesinde polis içindeki şahıslardan şüphelendiği lüks aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın plakasının ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen iki şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Yapılan tahkikatta otomobilin bir firma adına kayıtlı olduğu, bu firmanın bir süre önce işleri kötüye gidince araca haciz konulduğu tespit edildi. Firmanın aracı hacizden kurtarmak için, anlaştığı bir kişiye aracı 4’te bir fiyatına sattığı bu kişinin de otomobile sahte belgeler hazırladığı tespit edildi.

    İki aracı gören polisler bile şaştı kaldı

    İKİ ARAÇ YANYANA PARK EDİLDİ

    Bu arada otomobilin üzerindeki plakanın gerçek sahibi olanlüks otomobil deBayrampaşa’da bulundu. İki araç Emniyet Müdürlüğü otoparkına yan yana park edildi. Renginden modeline plakasına kadar aynı olan iki araç meraklı bakışlara hedef oldu.

    POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

    Oto Hırsızlığı Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, M.S.D. (55) ile C.U. (42), çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

     

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    Etiketler: istanbul , polis , ikiz otomobil
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