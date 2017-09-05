İki Alman'ın gözaltı nedeni 'anonim bir e-posta' iddiası

Geçen hafta Antalya'da eşi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Alman vatandaşı kadın, Almanya'ya geri döndü. Rheinland Pfalz eyaletinde yaşayan kadın, 31 Ağustos Perşembe günü eşi ile birlikte Türkiye'ye giriş yaparken Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı, pazartesi günü de serbest bırakılmıştı.

Alman Süddeutsche Zeitung'ta söz konusu çift ile ilgili yer alan haberde, çiftin gözaltına alınmasına Türk makamlarına gönderilen isimsiz bir elektronik postanın neden olduğu bildirildi.

Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR kanallarının ortak araştırmasına göre adını açıklamayan bir kişi, e-posta ile ihbarda bulunarak, serbest bırakılan kadının eşinin uzun yıllardır FETÖ terör örgütünün bir üyesi olduğunu iddia etti. Çiftin hangi tarihte Türkiye'ye giriş yapacaklarının da bu e-posta yoluyla ihbar edildiği belirtiliyor.