İki aile arasında çıkan kavgada roketatarlar kullanıldı

Dün gece saat 23.30 sıralarında Çemçemal ilçesinin Asude Mahallesi’nde iki aile arasında kavga yaşandı. Kavgada roketatarların kullanıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin Rûdaw’a bilgi veren Çemçemal Kaymakamı Remk Ramazan, “Gece saat 02.00’ye kadar silah sesleri geliyordu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı” dedi.

Görgü tanıkları, roketatarların kullanıldığı kavgada Bani Meqan kontrol noktası yakınlarında yangın çıktığını söyledi. Kaymakam Ramazan ise yangının başka bir nedenle çıktığını ifade etti.

Olaya karışanlar hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.

250 bin nüfusu olan Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesi, toplumsal olayların sık sık yaşandığı bölgelerin başında geliyor.