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    İki Adnan Hoca'cı yeniden tutuklandı

    Hürriyet Haber
    09.02.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

    ADNAN Hocacılar olarak bilinen ve elebaşılığını Adnan Oktar'ın yaptığı grupla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanıp bırakılan 2 kişi yeniden tutuklandı.

     

    İlk operasyonda yakalanan ve İstanbul DGM Yedek Hákimliği'nce serbest bırakılan Hasan Basri Güner ve F.T Organize Suçlar ve Silah Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı. 2 Adnan Hocacının ilk operasyondan sonra bırakılmasının ardından DGM Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine haklarında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı. Halen şubede tutulan Güner ve F.T'nin, İstanbul DGM'ye sevk edilerek tutuklandı.

    İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, halen Kartal Özel Tip Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Adnan Oktar ile yeniden gözaltına alınan Güner ve F.T'nin da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında, tehditle menfaat sağlamak ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlarından dolayı 6 ile 16'şar yıl arasında ağır hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

    Etiketler: Haber , Yayın , içerik
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