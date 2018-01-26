İkea Çalışma Saatleri 2018 – İkea Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

IKEA, İsveç kökenli uluslararası bir mobilya mağazasıdır. 2005'te 20'den fazla mağazası hizmete açıldı. Aralık 2016 itibarıyla 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa'da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de mağazası bulunan ender zincirlerden biridir.

IKEA, üreticiler ile OEM anlaşmaları yaparak kendi mağazaları için üretim yaptırır. Bununla beraber ürünler demonte olarak satıldığı için hacimsel olarak az yer kaplarlar. Bu sayede ürünlerin nakliye, stoklama ve üretim maliyetleri minimumda tutulur. IKEA sattığı ürünlerin kalite-fiyat oranı sayesinde bugün dünyanın en yaygın mobilya mağaza zincirine sahiptir. Her IKEA mağazasının içinde bir restoran ve çıkış kafesi bulunmaktadır. Restoran kısmında İsveç mutfağında tüketilen yemekler ağırlıklı olup pek çok farklı menü yer almaktadır.

IKEA çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve Kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. IKEA öğle arası vermemektedir.



IKEA merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 62, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. IKEA merkez şubesine 0216 528 05 55 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 528 05 07 faks numarasıyla erişebilirsiniz.