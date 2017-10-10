İKÇÜ'ye rektör adayı aranıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) rektörlüğü için aday arıyor. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, adaylar 20 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat, postayla veya rektoraday@yok.gov.tr adresine e-posta yoluyla da başvuruda bulunabilecek. Rektör adaylarında aranacak şartlar ise şöyle sıralandı:

- 'Profesör' olarak en az üç yıl görev yapmış olması,

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engelinin bulunmaması,

- Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,

YÖK’ün açıklamasında ayrıca rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmalarının şart olmadığı da belirtildi.