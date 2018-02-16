İK’cılar zirvede buluştu

“Türkiye’nin En Etkin 50 CHRO”sunun ödüllerinin verildiği CHRO Summit’te önde gelen firmaların üst düzey yöneticileri ve CHRO’lar; Çalışmanın Yeni Şekli: “Agile”, Yönetim Perspektifinden İK’nın Rolü, Dijital İK & İK Pazarlama & İK Analitik, Yetenek Yönetimine Global Bakış, Geleceğin Organizasyonlarını İnşa Etmek, İş Yerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konu başlıklarındaki panel ve konuşmalarda yerini aldı.



Zirvede dikkat çeken konuşmalardan birini yapan ‘Yönetim Perspektifinden İK’nın Rolü’ isimli panelde söz alan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, “Emek çok önemli. Gençlerde biraz sabırsızlık görüyorum. Şampiyonları şampiyon yapan, antrenmanlar arasında yaptığı ekstra antrenmanlardır. Hazırlıklar çemberiyle fırsatlar çemberini birleştirdiğiniz zaman mutlaka başarılı olursunuz. Aradaki fark ise şanstır. Hedefleri yüksek tutmak lazım ama ara basamak hedefleri koymanızı öneririm. O basamaklar motivasyonu da sağlayacaktır” dedi.



Zirvede önemli konulardan biri de İK’nın dijital değişime ne kadar hazır olduğu üzerine oldu.



EN BÜYÜK DATA İNSANA AİT DATA

Dijital İK & İK Pazarlama & İK Analitik panelinde konuşan STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz, “Çok dinamik, talepkar, kaliteli ve maalesef sınırlı bir insan gücü için rekabet ediyoruz” derken rutine dayanan yaratıcılıktan uzak ve sevilmeyerek yapılan işlerin gelecek dönemde ortadan kalkacağını söyledi ve şöyle devam etti: “Herkesin sorduğu ilk soru dijital dönüşüm oluyor. Big data çok önemli. İK’nın elindeki en büyük datalardan biri insana ait data. Bu datanın nasıl analiz edileceği, nasıl kullanılacağı daha etkin iş gücü nasıl oluşturulacağı, değişen dünyaya bu iş gücünün nasıl adapte olacağı önemli sorunlar arasında. Şunu söylemek mümkün.. Gelecekte standart işlerin ömrü sayılı. Dijitalizasyonu İK işlerinin içine entegre etmek gerek. Şirketler İK süreçlerinde katma değeri düşük işlerden uzak durmalı. İK alanında çok yönlü, birçok mesleği icra edebilecek güçte yetkin kişilerle ilerlemeli.”



“Yetenek Yönetimine Global Bakış” panelinde ise Unilever’in yeni nesilin ihtiyaçlarını göz önüne aldığını belirten Unilever Türkiye, Rusya,

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Steven Gross, CHRO Summit’te yaptığı konuşmada, “Yeni nesil, bir anlam ifade eden ve somut bir katkı sağlayan işlerde çalışmak, yaratıcılığını ifade etmek, fikirlerini paylaşmak ve teknolojiden faydalanmak istiyor. Yeni nesilin kendine özgü ihtiyaçları var ve kesinlikle geçmişe ait kurumsal normlarla sınırlandırılmak istemiyor. Unilever olarak, bu kuşağın eğitim, kariyer gelişimi ve küresel bilgi birikimi fırsatları konusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere ‘In Your Class’ platformumuzla kariyer yolculuklarına destek olurken, onlara iş hayatını tanıtmayı da hedefliyoruz” dedi.