IKBY'ye isyan

IRAK Türkmen Cephesi (ITC) lideri Erşad Salihi, dün öğleden önce Arapların çoğunlukta olduğu, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu 100’den fazla göstericinin, Mendeli ilçe merkezine doğru “Referanduma hayır” yürüyüşü yaptığını söyledi. Hürriyet’e konuşan Salihi, şunları anlattı:

‘GEÇEN AY DAHİL EDİLDİ’

“Mendeli her etnik grup ve mezhepten insanların yaşadığı bir yer. Kürtler, Arap ve Türkmenlerin karşı çıkmasına rağmen kendi başlarına 17 Ağustos’ta Mendeli’nin de referanduma dahil edilmesine ilişkin karar aldı. İnsanlar ellerinde Irak bayrakları ile İlçe Meclis Binası’na doğru yürümüş ve binaya asılan Kürt bölgesi bayrağını indirmişler. Referandum için hazırlanmış oy pusulalarını yırtmışlar. Diğer yerlerde açıklandığı gibi Mendeli’de de Araplar ve Türkmenler referandumu boykot edecekler. Barzani bölgeyi tehlikeli bir sürece sokacak referandum hayalinden vazgeçmez ise bu tepkiler giderek artacaktır.”

PUSULADAKİ SORU

Salihi, referandum oy pusulasında yer alan “Kürdistan Bölgesi ve bölge idaresinin dışında kalan Kürdistanlı yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusundaki bölge idaresi dışındaki yerlerle, “Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer, Diyala’nın bir kesimi ile Musul düzlüğü”nün kastedildiğini vurgulayarak, “Barzani’ye göre Irak’ın yarısı Kürt bölgesi. Böyle bir şeyi kimse kabul edemez” dedi.

HAŞDİ ŞABİ İDDİASI

Erbil haber sitesi Rudav ise Mendeli’de ilçe merkezini basanların silahlı Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar ile Araplar olduğunu öne sürdü. Rudav’a konuşan Tartışmalı Bölgeler Yöneticisi Adnan Mensur, ilçede gerginliğin devam ettiğini, Diyala Valisi ve Emniyet Müdürü’nün bölgeye gelerek durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.