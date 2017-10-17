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    IKBY'nin sınır kapısının Haşdi Şabi'nin denetimine girdiği iddia edildi

    AA
    17.10.2017 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti. Iraklı güvenlik güçlerinin ve Haşdi Şabi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.

    Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi" dedi.

    Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.

    PERVEZHAN SINIR KAPISI İDDİASI

    Öte yandan Iraklı güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.

    AA muhabirinin sınır kapısındaki yetkililerden aldığı bilgilere göre, İran'da konuşlandıkları iddia edilen Haşdi Şabi birliklerinin IKBY'deki
    Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği ve orada denetimi ele aldığı ifade edildi.

    Süleymaniye merkezli NRT Televizyonunun sınır kapısında yaptığı canlı yayınında konuşan sınır yetkilileri, Haşdi Şabi'nin İran üzerinden IKBY'ye giriş yaptığını ve kapının güvenliğinin kendilerine geçtiğini söyledi.  Pervezhan Sınır Kapısı, Süleymaniye'nin Kelar ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.

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