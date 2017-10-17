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    Haberler >Dünya>IKBY'den flaş iddia: İki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak

    IKBY'den flaş iddia: İki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak

    AA
    17.10.2017 - 19:18 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Irak güçleri ve Peşmerge arasındaki sınır hattının Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi imzalanan anlaşmaya göre belirleneceğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Uluslararası koalisyon güçlerinin gözetimi altında Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayla, her iki taraf arasındaki sınır hattının Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden önceki haliyle kalmasına karar verilmişti. Şimdi her iki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak ve önümüzdeki günlerde anlaşmaya göre bir sınır hattı kurulacak."

    Irak merkezi hükümeti, Peşmerge Bakanlığının açıklamasına dair henüz herhangi bir beyanda bulunmadı. 

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