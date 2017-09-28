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    IKBY'den flaş açıklama: Reddediyoruz

    AA
    28.09.2017 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu'nun gayrimeşru referandumdan dolayı Irak Parlamentosu tarafından çıkarılan kararları reddettiği bildirildi

    IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Neçirvan Barzani'nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, dün Irak Parlamentosu tarafından Erbil'in gayrimeşru referandumu sebebiyle çıkarılan kararların ele alındığı ve bunların tamamen anayasaya aykırı olduğu ifade edildi. 

    Açıklamada, Bağdat'ın yarından itibaren tüm havalimanları ve sınır kapılarının kendilerine teslim edilmesi kararının anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek, şunlar kaydedildi:

    "ANAYASAYA AYKIRI"

    "Bu karar, anayasaya ve yasalara tamamen aykırıdır. Uluslararası Chicago Havacılık anlaşması, havalimanlarının siyasi anlaşmazlık nedeniyle kapatılıp, tüm halkın cezalandırılmasının yanlış olduğu hükmünü içeriyor."

    Irak Parlamentosu, dün Başbakan Haydar el-İbadi'nin de katıldığı oturumda, IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumuna karşı bir dizi karar almıştı. Bunların başında IKBY'deki tüm havayolları ve sınır kapılarının Irak merkezi hükümetine teslim edilmesiyle Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çekilip, Irak ordusunun yerleşmesi gibi kararlar yer alıyor.

    Etiketler: BARZANİ , IKBY , REFERANDUM
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