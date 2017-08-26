IKBY'den Almanya'nın Köln şehrinde ‘bağımsızlık referandumu' festivali

Referanduma destek için düzenlenen festivale katılan on binlerce kişi Heumarkt Meydanı’nda toplandı. “Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumu Festivali” adlı etkinliğin hazırlık komitesinde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) HAK-PAR’ın da içinde bulunduğu birçok Kürt dernek ve kuruluş yer aldı.

BARZANİ'DEN MESAJ

IKBY Başkanı Mesud Barzani de Köln’deki festivale bir mesaj gönderdi. Barzani mesajında, “Kürdistan halkı, mevcut durumda demokratik ve medeni bir şekilde önündeki iki yolu seçecektir. Ya onu sürekli silmeye çalışan bir devletle kalacak ya da bağımsız bir şekilde başarıya adım atacak. Çektiğimiz tüm acıların karşılığı ve yaşadığımız felaketlerin tekrarlanmaması için bağımsızlığa doğru adım atmamız gerekiyor. 25 Eylül’de yapılacak referandumda ulusal, vatansever ve demokratik bir sorumlulukla bağımsızlığa destek vermenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

ALMANYA IKBY'Yİ UYARMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise bağımsızlık referandumu yapacağını açıklayan IKBY’yi uyarmıştı. Gabriel, “Irak’ın bütünlüğünü tehlikeye atmak, sınırları yeniden çizmeye kalkmak doğru bir yol değil” diyerek tarafları diyaloğa çağırmıştı.

TÜRKİYE'NİN REFERANDUM MİTİNGİNE RET

Öte yandan, IKBY’nin 25 Eylül’de gideceği bağımsızlık referandumu için Köln’de miting düzenlemesine izin verilmesi dikkat çekti. Nisan ayında Türkiye’de gerçekleştirilen anayasa referandumu öncesi, Türkiye ile Almanya arasında toplantı ve miting gerilimleri yaşanmıştı. Mart ayında Türk yetkililerin Almanya’nın bazı şehirlerinde yapmayı planladığı toplantı ve mitingler, “Türkiye’nin iç siyaset meselesi” olduğu gerekçesiyle bir bir iptal edilmişti. Türk yetkililer duruma tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’da alınan kararları Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti. Erdoğan’ın bu sözleri ise Türkiye ile Almanya arasında krize yol açmıştı.