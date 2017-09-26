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    IKBY'deki referandumla ilgili AB'den ilk tepki!

    Güven ÖZALP / Brüksel
    26.09.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:32

    Dün Kuzey Irak'ta gerçekleşen referandumun ardından AB'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kuzey Irak'taki referandumun yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmaması sebebiyle üzüntü duyduk" ifadeleri kullanıldı.

    KUZEY Irak’ta bağımsızlık için sandığa gidilmesi sonrasında bölgede tırmanan gerginlikten hoşnut olmayan ve olası olumsuz gelişmelere yönelik endişesini gizlemeyen Avrupa Birliği, tek taraflı eylem olarak gördüğü referandumun, aksi yöndeki tüm çağrılara rağmen, düzenlenmiş olmasından üzüntü duyduğunu belirterek tarafları soğukkanlı davranmaya ve itidal göstermeye çağırdı.

    IKBYdeki referandumla ilgili ABden ilk tepkiAB’den yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği hatırlatılarak tüm taraflara siyasi ve ekonomik alandaki sorunlara barışçıl ve yapıcı diyalog aracılığıyla çözüm bulunması konusunda taahhütlerini yenileme çağrısında bulunuldu.

    Tarafların tümü tarafından kabul edilecek çözümün Irak Anayasası çerçevesinde sağlanması da AB’nin vurguları arasında yer aldı.
    Bölgede yaşanacak olası bir askeri hareketlenme de AB’nin endişeleri arasında yer alıyor. AB yetkilileri, özellikle Deaş ile mücadele bağlamında bölgedeki durumun çok karmaşık olduğunu, gergin ortamda yeni gerginliklerin devreye girmesinin işleri daha da zor hale sokacağı görüşünde.

    AB’nin olaya Deaş ile mücadele perspektifinden bakışı da açıklamaya yansıtıldı. Açıklamada, “Irak’ın birliği, Deaş tehdidini göğüslemede, özgürleştirilen alanlardaki yeniden inşa çalışmalarında, tüm Irak halkının çıkarına olacak şekilde istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir Irak’ın kurulmasında birinci derecede önemli” ifadelerine yer verildi.

    Etiketler: Avrupa Birliği , Referandum , Kuzey ırak
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