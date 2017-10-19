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    IKBY’de seçimler tehlikeye girdi

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 01:04 | Son Güncelleme:

    IKBY’de 1 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar, merkezi Bağdat hükümetiyle yaşanan kriz nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

    Seçim ve Referandum Komisyonu’ndan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, “belirlenen zaman için adayların belirlenememesi ve güncel gelişmeler” gösterildi. Komisyon topu konuyu görüşecek olan IKBY Meclisi’ne attı.

    Etiketler: Bağdat , gazetehaberleri
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