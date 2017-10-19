IKBY’de seçimler tehlikeye girdi

Seçim ve Referandum Komisyonu’ndan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, “belirlenen zaman için adayların belirlenememesi ve güncel gelişmeler” gösterildi. Komisyon topu konuyu görüşecek olan IKBY Meclisi’ne attı.
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