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    'IKBY, referandumu şartlı erteleyebilir' iddiası

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 15:11Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 15:13

    Erbil merkezli Rudaw'ın haberinde göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarını sürdüren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı müzakere heyetinin, referandumun ertelenmesini isteyen Bağdat’taki yetkililere bir dizi şart koştuğu öğrenildi.

    IKBY'ye bağlı heyetin bugün 10’un üzerinde toplantı yapacağını, toplantıların Yeşil Bölge’nin dışında olması nedeniyle güvenlik açısından bilgi verilmediğini aktardı.

    Rudaw'ın haberine göre, toplantıda Şii Ulusal Koalisyonu yetkililerinin referandumun ertlenemesini istedi ancak IKBY'ye bağlı heyetin şimdiye kadar bunu kabul etmediği öğrenildi.

    Ancak heyetin, Şii yetkililere bir dizi şart koştuğu ve bunların, “belirlenen kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumunda” referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

    Heyetin sunduğu şartların şöyle olduğu ifade edildi: 

    -Kürdistan Bölgesi’nin kesilen bütçesinin gönderilmesi,

    -140. Madde’nin uygulanması,

    -Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi

    -Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eskiden oranına) yükseltilmesi

    Heyet ayrıca; Birleşmiş Milletler (BM), ABD, BM Güvenlik Konseyi ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdi.

     

    Etiketler: ıkby , Bağdat , bağımsızlık referandumu
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