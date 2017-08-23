IKBY muhalif kanalı kapattı

Merkezi IKBY'nin Süleymaniye şehrinde bulunan NRT televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, kanalın Erbil'deki stüdyosunun asayiş güçleri tarafından kapatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erbil'de 'asayiş' olarak bilinen Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı güçler, Mesut Barzani'den aldıkları emir ile stüdyomuzu kanunsuz bir şekilde kapatmıştır. Erbil stüdyomuzun bir süre önce ilan ettiğimiz 'hayır' kampanyası nedeniyle kapatıldığını biliyoruz. Bu kanunsuz olayı basın özgürlüğüne

yönelik tahammülsüzlük ve meşru haklarımızın ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu

kanunsuzluğu tüm dünyaya duyuracağız."

Barzani yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna karşı muhalif yayınlar yapan NRT TV'nin sahibi Şasivar Abdulvahid'in aynı doğrultuda yayınlar gerçekleştiren "Hayır" isimli bir televizyon kanalı daha bulunuyor.

Süleymaniye'deki emlak zengini iş adamı Abdulvahid, geçen ay yaptığı açıklamada "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" için kampanya başlattığını belirtmiş ve katıldığı bir televizyon programında da referandumun ertelenmemesi halinde Kürtler için çok kötü sonuçlar doğabileceğini söylemişti.