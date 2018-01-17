IKBY kabinesinde çatlak devam ediyor

Yekgirtu'nun, IKBY'nin 8'inci hükümetinden çekilme kararını, partinin genel sekreteri Salahaddin Bahaddin, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Bahaddin, hükümet ile dün bir araya geldikleri toplantıda daha önce talep ettikleri temel maddelerin yerine getirilmediğini ifade etti.

Hükümetin taleplerini yerine getirmemesi üzerine bugün bir toplantı yaptıklarını belirten Bahaddin, Yekgirtu'nun başkanlık konseyinin oy çokluğuyla hükümetten çekilme kararı aldığını söyledi.

Toplamda 111 milletvekilinin yer aldığı IKBY parlamentosunda 10 vekile sahip Yekgirtu'nun kabinede ise 5 bakanı bulunuyordu.

IKBY'de koalisyon hükümetinde yer alıp, muhalefet çizgisindeki Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) de 20 Aralık'ta kabineden çekilme kararı almıştı.

Kabinede halihazırda, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği var.

Goran, Komel ve Yekgirtu, IKBY'nin mevcut kabinesinin bölgedeki krizlerle başa çıkamadığını gerekçe gösterip, hükümeti yetersiz kalmakla suçluyor.