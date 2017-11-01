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    IKBY, İbadi'nin maaş teklifini memnuniyetle karşıladı 

    ERBİL (AA)
    01.11.2017 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Başbakan Haydar el-İbadi'nin "bölgedeki memur maaşlarını ödeyecekleri" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

    IKBY hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "IKBY Bakanlar Kurulu, Sayın İbadi'nin bir milyon 249 bin memura maaşlarının ödenmesi için yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyor." denildi. 

    Açıklamada, elektronik ortamda kayıtları yapılan memurlar için aylık bütçenin yaklaşık 712 milyon dolar olduğu ifade edildi. 

    Irak merkezi hükümetinin maaşlarını ödemek istediği memurların görev dağılımına da yer verilen IKBY açıklamasında, "266 bin Peşmerge, 483 bin polis ve hükümet görevlisi, 159 bin engelli ve sosyal yardım alıcısı, 96 bin şehit yakını ve 244 bin emeklinin bulunduğu" bilgisi paylaşıldı. 

    İbadi, dün yaptığı açıklamada, Peşmerge ve IKBY'deki tüm memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini bildirmişti. 

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