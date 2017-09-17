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    IKBY, 'erteleme tekliflerini' görüşecek

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 11:00 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 12:10

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Referandum Yüksek Konseyi'nin ABD ve İngiltere tarafından referanduma alternatif olarak sunulan seçeneği bugün görüşeceği açıklandı. Öte yandan, birçok ülkede referandumu destekleyen mitinglerde, uluslararası arenada söz konusu olayı destekleyen tek ülke olan İsrail'in bayrakları açıldı.

    IKBY merkezli Rudaw’a konuşan Referandum Yüksek Konseyi Üyesi Sadık Cebari, bugün saat 15.00’te yapılacak olan toplantıda masaya yatırılacak gündem maddelerinden birinin de ABD Başkanı’nın DEAŞ ile Mücalede Özel Temsilcisi Brett McGurk, Birleşmiş Milletler ve İngiltere temsilcisinin, Başkan Mesud Barzani’ye referanduma alternatif olarak sunduğu proje olduğunu söyledi.

    IKBY Lideri Barzani 14 Eylül’de ABD, BM ve İngiltere temsilcileriyle Duhok’ta görüşmüştü. McGurk, görüşmede Başkan Barzani’ye bir alternatif sunduklarını açıklamıştı. Başkan Barzani de söz konusu alternatifi siyasi liderle görüşeceklerini belirtmişti.

    IKBY, erteleme tekliflerini görüşecek

    İsrail'in IKBY'deki bağımsızlık referandumunu uluslararası arenada açıkça destekleyen tek ülke olması nedeniyle bölgede düzenlenen mitinglerde İsrail bayraklarının açıldığı görüldü. 

    Görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda Barzani, referandumu ertelemeleri için istenilen noktada bir alternatif almadıklarını, bu durumda 25 Eylül’de referanduma gideceklerini söyledi.

     

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    Etiketler: ıkby , Referandum , ABD
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