IKBY Başbakanı'ndan Bağdat yönetimine çağrı

Erbil'de katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, "Bağdat ile sorunları Anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bu konu için Bağdat'a bir heyet gönderip, yeni bir sayfa açmaya hazırız" dedi.

Barzani, Bağdat'a heyet gönderilmesi konusunda henüz bir tarih belirlenmediğini dile getirirken, "Onların (Bağdat'ın) vereceği yanıtı bekliyoruz. Bölgesel hükümet, Bağdat ile sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi taraftarı" ifadelerini kullandı.

'DEVAM EDEN ASKERİ OPERASYONLAR ÇÖZÜME ENGEL'

Erbil ile Bağdat arasında halihazırdaki en büyük sorunun merkezi yönetimin askeri operasyonları olduğunu söyleyen Barzani, "Maalesef askeri operasyonun devam etmesi, o bölgelerin güvenlik ve istikrarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Aynı zamanda her iki taraf arasında diyaloğun başlamasını da engelliyor. Sorunların bitmesi ve diyaloğun en kısa zamanda başlamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Barzani, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle bundan sonraki sürece ilişkin bir soru üzerine, "Yasal olarak IKBY Başkanı'nın görevi sona eriyor. Barzani de yasaları çiğneme taraftarı değil" karşılığını verdi.

'MAAŞLAR ÖDENECEK'

Irak merkezi hükümetinin Kerkük'te IKBY'nin elinde tuttuğu tüm petrol yataklarını denetim altına almasından ötürü petrol gelirinin ciddi bir şekilde düşmesinin memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaratması ihtimaline ilişkin ise Barzani, "Maaşların ödenmesi konusunda bir sorun çıktı, ancak sorunun çözüleceği ve maaşların ödeneceği konusunda halkımız emin olsun" diye konuştu.