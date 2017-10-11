Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İkamet izni, 5 yıldan 3 yıla düşürülecek

    İkamet izni, 5 yıldan 3 yıla düşürülecek

    AA
    11.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da koalisyonda anlaşan dört partinin üzerinde uzlaştığı hükümet protokolü açıklandı. Protokole göre oturma izni kısıtlanacak.

    ORTAK basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan koalisyon protokolüne göre, hükümet yatırımları öncelikle güvenlik, sağlık ve eğitime yapılacak. Mülteci konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenirken, mültecilerin oturma izni beş yıldan üç yıla düşürülecek. Süresiz oturma izni, gerektiği hallerde iki yıl uzatıldıktan sonra verilecek. Ülkede oturma izni verilmeyen mülteciler en kısa zamanda sınır dışı edilecek.

    “Geleceğe güvenmek” sloganıyla açıklanan protokol, toplantıdan sonra, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm tarafından Meclis Başkanı Khadija Arib’e sunuldu.

    GÖREV MARK RUTTE’YE VERİLECEK
    Protokolün perşembe günü mecliste görüşülmesinin ardından, son genel seçimlerde en fazla oyu alan Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) Lideri Mark Rutte’ye resmi olarak hükümeti kurma görevi verilmesi bekleniyor.
    Dört partiyle koalisyon hükümeti kurmanın kolay olmadığını belirten Rutte, geleceğe güvenle bakılması gerektiğini ve halkın güvenliği için fazladan bütçe ayrılacağını söyledi.
    Hollanda’da dört partinin bakanlıkların dağılımı ve isimler üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardığını bildiren siyasi yorumcular ise yeni kabinenin bu ay sonuna doğru resmen işbaşı yapabileceğini düşünüyor.

    HOLLANDA, 209 GÜN HÜKÜMETSİZDİ
    Hollanda’da 15 Mart 2017’deki genel seçimin ardından 209 gün süren yeni hükümeti kurma çalışmalarında üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü taslağı, dört partinin meclis gruplarında kabul edilmişti.
    Son seçimlerde, VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 19, Demokrat 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14, Yeşil Sol (GL) 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hıristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

    Etiketler: Mark Rutte , Hollanda , koalisyon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri