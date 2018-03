Yurtdışı kariyer yetenekleri çekiyor

Bu yıl çalışan sayınızda artış olacak mı?

2018 yılında Merck Türkiye olarak insan kaynağı bakımından yüzde 10 büyüme hedefliyoruz. Genç kuşağın ilaç sektörüne ilgisi var. Biz de bu yıl gençlere daha fazla kariyer fırsatı sunmak için Management Trainee havuzu oluşturacağız. Bu havuzdaki potansiyel arkadaşlarımız belirli sürelerde farklı departmanlarda, farklı yöneticilerle çalışarak tecrübe edinecekler. Buna ek olarak, bu yıl da medikal, satış ve pazarlama gibi birçok birimimize yönetici seviyesinde işe alımlarımız olacak.



Son 1 yılda kaç yönetici expat olarak yurtdışına atandı?

Son 1 yılda, Türkiye’den 10 yurtdışı transferimiz, 6 da kısa süreli (6 ay-1 yıl) yurtdışı atamamız gerçekleşti. Medikal direktörümüz Singapur’a fertilite alanında medikal direktör olarak atandı. Kıtalararası bölge kıdemli finansal kontrolörü olarak görev yapan arkadaşımız, Orta Avrupa finansal kontrol yöneticiliğine, yine ITC bölgesel iş yönetimi direktörü olan çalışanımız, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) fertilite stratejik pazarlama liderleri ekibine atandı. Her ikisi de Almanya’ya yerleştiler. Son olarak, 1 Ocak 2018’de Türkiye onkoloji satış ve pazarlama direktörümüz Polonya ve Baltık Ülkeleri genel müdürlüğü görevine atandı. Bu tarz fırsatlar hem yetenek yönetimi, işe alım hem de tutundurma anlamında İK olarak bize çok yardımcı oluyor.



Çalışanlarınıza nasıl kariyer fırsatları sunuyorsunuz?

Merck Türkiye olarak hem genç potansiyel arkadaşlara hem de mevcut şirket çalışanlarına yurtiçinde ve dışında kariyer fırsatları sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de 2017 yılında, şirketimizin bünyesinde açılan yeni pozisyonlara şirket içinden atanan çalışan sayımız 34 iken, içeriden atama yapma oranımız yüzde 85 oldu. Bu da şirket içinde yeni kariyer fırsatları arayan çalışanlar için çok önemli bir gösterge oluyor.



Globalde Merck Türkiye’nin algısı nasıl?

Merck Türkiye, yetenek geliştirme, performans yönetim süreci ve kariyer planlama gibi çalışmalarla geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine En İyi İşveren Ödülü’ne hak kazandı. Türkiye olarak bu ödülü alırken farklı bir konumumuz da var. Biz, bu yıl da geçen yıl da hem Avrupa hem de Ortadoğu bölgelerini kapsayan ülkeler arasında en iyi işveren ödüllerine layık görüldük.



Çalışa bağlılığı adına neler yapıyorsunuz?

Merck’te her çalışan bir potansiyeldir, her yıl yönetim ekibimizle potansiyel çalışanlarımızla tek tek üzerinden geçiğimiz bir konferans düzenliyoruz. Bu konferansta her bireyin gelişim planı üzerinden geçiyor ve kariyer olanaklarını tartışıyoruz. Onları yakın takip etmek, gelişim fırsatları sağlamak, yapılandırılmış eğitimler önemli. Örneğin şirkete bir yönetici adayı alındığında yapılandırılmış bir oryantasyon programı ilk günden hazır. Sonrasında pozisyona göre değişen eğitimler alınır. Insights, renk enerjileri eğitimi bizim şirket kültüründe önemli bir yer tutar. Sonrasında iletişim alanında yapılandırılmış eğitimler ve kişinin ihtiyaçlarına göre belirlenen bireysel eğitimlerle gelişim süreçleri devam eder. Yönetici pozisyonları için globalde de oturmuş eğitim programları var. Örneğin yönetim becerileri eğitimi için direkt yurtdışına gönderiyoruz. Bu tip eğitimlerin yurtdışında olması da gençleri motive ediyor.



İlaç sektöründe kimlere kariyer var, gençlere ne tavsiye edersiniz?

İlaç sektörü genel olarak ülkemize katma değer oluşturarak gelişen bir sektör. Bu sektör sofistike yapısıyla çok farklı eğitim ve tecrübelerden gelen kişilere, güçlü kariyer imkanları sunabiliyor. Yaşam bilimleri alanı ise dünyada ve Türkiye’de yenilikçi teknoloji ve yatırımlarla her geçen gün insan hayatına farklı ürünler katıyor.



Biz de immüno onkoloji ve nöroloji alanlarında henüz karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen yeni ürünlerin lansman çalışmalarına başladığımız bir döneme girdik. Bu kapsamda Merck Türkiye olarak, planlamaya başladığımız bu yeni lansmanlar için yeni çalışma arkadaşlarımızı önümüzdeki dönemde aramıza katacağız. İstihdam anlamında önümüzdeki dönemde gerek şirketimizde gerekse sektörümüzde potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum.



350. YILINI KUTLUYOR

Bu yıl 350. kuruluş yıldönümünü kutlayan Alman ilaç ve kimya şirketi Merck, Türkiye organizasyonunu resmi olarak 1998 yılında kurdu. Türkiye’de toplam olarak 220 çalışanı olan şirketin çalışanlarının yüzde 53’ü erkek, yüzde 47’si kadın. Yönetim ekibinde bu oran yüzde 50-yüzde 50. Yaş ortalaması ise 38. Sağlık hizmetleri divizyonunda hekim, eczacı, biyoloji ve işletme mezunları ön plana çıkarken, yaşam bilimleri divizyonumuzda kimya mühendisleri ve işletme-ekonomi mezunu çalışanlar çoğunlukta.