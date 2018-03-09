Yol ve Trafik Güvenliği

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Global Yol Güvenliği Durum Raporu 2015”e göre; trafik kazalarında her yıl 1.25 milyondan fazla insan hayatını kaybetmektedir. Bununla birlikte;



· 15-29 yaş aralığında meydana gelen ölümlerde önde gelen sebeplerden biri trafik kazalarıdır.



· Dünyadaki tüm araçların %54’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde olmasına rağmen, trafik kazalarındaki ölümlerin %90’ı da yine bu ülkelerde meydana gelmektedir.



· Trafik kazalarında ölenlerin neredeyse yarısı yaya, bisiklet ve motosiklet kullanıcılarından oluşan savunmasız yol kullanıcılarıdır.



Türkiye İstatistik Kurumu “Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2016” raporuna göre; ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında yaklaşık 1.2 milyon trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazaların 185.128 adedi ise ölüm ve yaralanma ile sonuçlanmıştır. Bu kazalar sonucunda, 3.493 kişi kaza yerinde, 3.807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetmiştir. Ölen kişilerin %43,5’i sürücü, %33,1’i yolcu, %23,4’ü ise yayadır.



Trafik kazalarına sebep olan risk faktörlerini insan, araç ve yol olarak sınıflandırabiliriz. Türkiye’deki yine 2016 yılına ait istatistiklere baktığımızda; kazalara ilişkin kusurların %89,6’sının sürücü, %8,7’sinin yaya, %0,8’inin yol, %0,5’inin taşıt ve %0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu görülmektedir.



TRAFİK KAZALARI ÖNLENEBİLİR!

Dünya genelinde bakıldığında, trafik güvenliğine ilişkin yasaların başlıca yoğunlaştığı konular şu şekildedir; hız, alkollü araç kullanımı, kask kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve çocuk koltuğu kullanımı. Bu konuları ana risk faktörleri ile birlikte incelediğimizde, “insan” odaklı çalışmaların trafik kazalarının azaltılmasında ciddi bir rol oynayacağını söyleyebiliriz.



Birçok ülkede aşağıda belirtilen konularda harekete geçilerek meydana gelen kaza ve yaralanma sayılarında keskin düşüşler sağlanmıştır:

Dünyada ve ülkemizde mevcut yasal mevzuat ve iyi uygulamaların yanı sıra aşağıdaki konularda bireysel ve kurumsal olarak önleyici ve azaltıcı faaliyetler gerçekleştirmek toplum bilincinin ve sorumluluğunun bir parçası olmalıdır:



· Yol güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalara, trafik kurallarına uyulması ve uygulanmasına destek olunması,



· Ulusal ve uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri referans alınması,



· Trafik kazalarının araştırılması, kazaların temel sebeplerine yönelik önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesi,



· Kullanılan araçların ve kask, dizlik gibi koruyucu ekipmanların düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yaptırılması,



· Araç kullanıcılarına trafik güvenliği, güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin aldırılması,



· Araç takip sistemleri ile izleme, ölçme değerlendirmelerinin yapılması ve araç kullanıcılarının ölçüm analizlerine göre kişiye özel eğitimlerin verilmesi,



· Hız limitlerine uyum, emniyet kemeri kullanımı gibi konular için teşvik edici görsel kampanya ve etkinlikler gerçekleştirilmesi.



İçerik Doğa HSE Group katkılarıyla hazırlanmıştır.