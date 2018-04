Yerli ‘face’ rüya mı?

Her şey Mark Zuckerberg’in Facebook’u kurmasıyla başladı. Öğrenci yurdunun bir odasında tek bir bilgisayarla hayata geçirdiği Facebook, yılların şirketlerini değeriyle geçiyor. Tam bir yeni ekonomi, tam bir girişimcilik hikayesi. Söz konusu girişimcilik ekosistemi açısından böylesine ilham veren bir örnek olunca, sosyal medya alanı girişimci adaylarının da dikkatini çekiyor. Biz de bu hafta Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde sosyal medya girişimlerinin yerini araştırdık. Türkiye’de kaç sosyal medya girişimi var? Kaçı yatırım aldı? Kaçı battı? Bu soruları masaya yatırdık.



39 GİRİŞİM KAPANDI

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin verilerini bir araya getiren platform olan Startup Watch’a göre sosyal medya alanı, sağlık, servis olarak yazılım (SaaS), e-ticaret, finans teknolojileri (Fintech), pazaryeri ve eğitimden sonra geliyor. Başka bir deyişle en çok girişimde bulunulan 6’ıncı alan sosyal medya. Buna göre şu ana kadar Türkiye’de tam 141 sosyal medya girişimi kuruldu. Bu girişimlerin 20’si yatırım almayı başardı. Hisselerini başkalarına devreden girişimlerin sayısı ise 4 girişim olarak karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak çeken önemli bir bilgi en çok hangi alandaki girişimcilerin kapandığı oldu. Buna göre Türkiye’deki girişimler arasında en çok kapananlar e-ticaret alanında yer alıyor. Şu ana kadar kurulan 215 e-ticaret girişiminin 46’sı ayakta kalamadı ve şirket kapandı. İkinci sıradaysa SaaS geliştiren girişimler var. Şu anda kadar toplamda 92 SaaS girişimi kapanırken, üçüncü sıradaysa 46 girişimi kapanan fintech bulunuyor. Dördüncü sıradaysa 39 girişimle sosyal medya girişimleri geliyor.İşte Türkiye’nin yerli sosyal ağları:



SCORPSOSYAL medya girişimlerinin en popülerleri arasında video temelli bir sosyal medya platformu olan Scorp var. Son paylaşılan verilere göre 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Scorp, Türkiye dışında ise toplamda 3 milyon kullanıcı barajını aştı. Özellikle Meksika ve Brezilya’da önemli adımlar atan Scorp’ta toplamda 22 milyondan fazla video var. Girişim, yaklaşık 2 yıl önce ünlü Alman iş adamı ve yatırımcı Carsten Maschmeyer’ten yatırım aldı.



N’OLUYO 70 binden fazla üyesi bulunan N’oluyo, TV tutkunlarının favori programlarını daha kolay takip etmelerine yardımcı oluyor. Kapsamlı bir TV rehberi, 15 binden fazla program için hatırlatma servisi ve TV haberlerinden gibi özellikler N’oluyo’nun özellikleri arasında. Ayrıca periyodik olarak düzenlediği dizi testleriyle televizyon izleyicilerinin izleme alışkanlıklarını ve beğeni trendlerini analiz ediyor. Girişim son olarak 300 bin dolar yatırım aldı.



SWEATERS APP Sporseverlerin birlikte spor yapabilecekleri partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulmasını sağlayan bir mobil uygulama. SWEATers APP, Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından 2017 Mayıs’ta hayata geçirildi ve 6 ayda 20 binden fazla kullanıcıya ulaştı. İlk yatırımını geçen yıl tamamlayan girişim, Fırat İşbecer, Kaan Boyner, Önder Öztarhan, Sinan Güler, Umur Özal’dan 3 milyon TL değerlemeyle çekirdek yatırım aldı.



BLINDID Her seferinde rastgele başka bir kullanıcıyla 45 saniyelik sesli görüşme imkanı sunuyor. Görüşme sonrasında uygulama, her iki tarafa da görüşmeden memnun kalıp kalmadıklarını soruyor. Böylelikle yeni insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek mümkün oluyor. 2016’da kurulan girişim, geçen yıl 1 milyon 250 bin TL değerlemeyle ilk yatırımını aldı. Yatırım yapanlar ise BIC Angels melek yatırımcıları arasında yer alan Çağlar Karataş, Meltem Özçelebi, Çiçek Uçakan Yetiş ve Serdar Öner.



LETZ Kullanıcılarının arkadaşlarıyla kolay ve hızlı bir şekilde sosyal aktivite planı yapabilmesine olanak tanıyor. Letz’de kullanıcılar yapmak istedikleri aktiviteyi ya da etkinliği 30 karakter ile beraber yer ve zaman da ekleyerek platforma giriyor. Sonrasında ‘çıkmaya müsait arkadaşların’ başlığı altında listelenen diğer kullanıcılar da dilerlerse bu aktiviteye katılabiliyor.